Australian Open 2024 | Arnaldi supera Walton e vola al secondo turno

(Di domenica 14 gennaio 2024) E’ partito col piede giusto il primo slam stagionale, l’, per il tennis italiano. Oltre alla vittoria di Jannik Sinner (QUI LA CRONACA), è infatti approdato alanche Matteo, bravo ad archiviare la pratica Adame a farlo in tre set. Per la prima volta in carriera nel main draw a Melbourne, il giovane sanremese hato la wild card locale con il punteggio di 7-6 6-2 6-4, prevalendo dopo 2h39? di gioco e staccando il pass per il. Successo molto importante e per nulla scontato per l’azzurro, che ha prevalso grazie alla maggior esperienza e a un tennis più efficace. Al prossimoattende il vincente del big ...

Glisono il primo torneo del Grande Slam Atp del 2024. Si giocano a Melbourne in Australia, dal 14 al 28 gennaio . In palio punti pesantissimi per la classifica Atp e soprattutto un ...L'azzurro supera il primo turno contro van de Zandschulp. Avanza anche Arnaldi Jannik Sinner debutta agli2024 con una vittoria in 3 set . L'azzurro 22enne, numero 4 del mondo, al primo turno oggi 14 gennaio 2024 sconfigge l'olandese Botic van de Zandschulp per 6 - 4, 7 - 5, 6 - 3 in 2h34'.Si apre con un successo in tre set il cammino del numero 4 del seeding, Jannik Sinner, nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2024 di tennis: l'azzurro regola il neerlandese Botic V ...Qualche rimpianto per Lucia Bronzetti, che nel match di esordio agli Australian Open subisce la rimonta da parte di Tsurenko e perde in tre set lottati ...