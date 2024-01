Atletica | record del mondo sui 10 km per la keniana Ngetich

(Di domenica 14 gennaio 2024) Valencia, 14 gen. - (Adnkronos) - Il primomondiale del 2024 arriva da Valencia, dove oggi la 23enneAgnes Jebetha sfondato il muro dei 29 minuti nella 10 km Valencia Ibercaja, una competizione World Athletics Label road race. Laha chiuso in 28:46 in gara mista, migliorando di ventotto secondi ilappartenente all'etiope Yalemzerf Yehualaw (29:14, stabilito a Castellon il 27 febbraio 2022). Nella prima metà della corsa, laha anche pareggiato il primato mondiale dei 5 km in gara solo femminile (14:13), stabilito il 31 dicembre dall'altraBeatrice Chebet a Barcellona, e tolto sei secondi al primato in gara mista di un'altra etiope, Ejgayehu Taye (14:19, Barcellona 31 dicembre 2021). Anche se il contesto tecnico è ...

...04:17 a sei secondi daldella manifestazione. Ferrato è secondo in 01:06:43 e terzo l'eritreo Amaniel Freedom in 1:08:40. Quarto il giovane talento dell'Winner Foligno, Thomas Sorci, ...Il primodel mondo del 2024 per l'leggera arriva a Valencia e lo firma Agnes Jebet Ngetich . La keniana ha infatti corso la 10km Valencia Ibercaja, corsa su strada del World Athletics Label, di ...Matteo Togni è appena entrato nella categoria juniores e ha subito dimostrato di essere in possesso di doti particolarmente interessanti. Il non ancora diciottenne (spegnerà le candeline il prossimo 1 ...unico detentore del record europeo dei 10km su strada.