Atletica | record del mondo sui 10 km! Agnes Jebet Ngetich straripante | prima donna sotto i 29? | pista compresa

(Di domenica 14 gennaio 2024)ha firmato il nuovodeldei 10 km su strada. La 23enne kenyana si è imposta a Valencia con il tempo di 28:46 in quella che era una competizione World Athletics Label road race, migliorando di 28 secondi il precedenteto che l’etiope Yalemzerf Yehualaw deteneva dal 27 febbraio 2022. L’africana ha giganteggiato nella gara mista andata in scena nella località spagnola, riuscendo tra l’altro a pareggiare, all’intermedio, ilto dei 5 km in gara solo femminile stabilito dalla connazionale Beatrice Chebet lo scorso 31 dicembre a Barcellona e ritoccando di sei secondi la prestazione dell’etiope Ejgayehu Taye in una gara mista (14:19 il 31 dicembre 2021 sempre nel capoluogo catalano). Il contesto tecnico è chiaramente differente, ma va ...