Atalanta | chance da sfruttare col Frosinone Gasp potrebbe non cambiare schieramento

(Di domenica 14 gennaio 2024) SERIE A . Prima giornata di ritorno, lunedì 15 gennaio, per l’che sfiderà in casa al Gewiss Stadium il(ore 20,45) con l’obiettivo di continuare la sua corsa verso l’Europa dopo l’impresa di Coppa Italia.

L'Atalanta versione Europa League macina gioco e punti e, dopo le vittorie in casa contro il Rakow e a Lisbona contro lo Sporting, va in... (calciomercato)

possibile chance per il giovane centrocampista dell’Atalanta Adopo vista l’assenza di De Roon . L’ex Torino scalpita De Roon non ci sarà contro il ... (calcionews24)

Entra nel vivo la Coppa Italia e lo fa con la disputa dei quarti di finale. Questa sera alle 21 a San Siro va in scena Milan-Atalanta , in palio... (calciomercato)

...prosegue domani con- Frosinone e termina martedì sera con Juventus - Sassuolo. La cronaca di Lazio - Lecce Primo tempo con poche occasioni da gol e molto nervosismo in campo. Le...... di rapina a porta vuota, dimostrando che quando entra in partita, e gli viene offerta la... fin da subito, fin dall'L’obiettivo è il quinto posto e il sorpasso sul Bologna (32), caduto a Cagliari, con l’aggancio alla Lazio (33) che ha superato il Lecce in casa. Se le prime tre piazze sembrano abbastanza sigillate, ...Bonfanti nel finale sigla il successo dei ragazzi di Modesto, che scavalcano la Pro Vercelli. I seriani rimontano in Friuli con Zoma nel finale ...