Assalto alla casa | Fornero torna alla carica | Serve la patrimoniale

(Di domenica 14 gennaio 2024) Certi vizi sono duri a morire. Basti pensare all'ultima uscita di Elsa, già ministra del Lavoro del governo dei "professori" di Mario Monti. Cosa ha proposto? "Ci possono essere molte buone ragioni per le quali il nostro Paese potrebbe considerare un'imposta(in realtà sul patrimonio immobiliare, visto che quello finanziario già ne è gravato), e infatti molti Paesi europei ce l'hanno", scrivein un intervento su La Stampa in cui chiede la. Insomma, l'ennesima tassa sul bene più caro agli italiani, ossia la. "Le ragionibase, spesso abbinate, sono principalmente due - argomenta la prof - serie difficoltà nella finanza pubblica e gravi iniquità sociali". "E se queste buone ragioni - aggiunge - possono essere comprese ...

L’ondata di violenza su larga scala è esplosa in diverse città dopo l’evasione dal carcere del re dei narcotrafficanti che portato il capo ... (corriere)

Uomini incappucciati, violenza e uccisioni. Da ieri l’ Ecuador è nel caos più totale e il presidente Daniel Noboa, in carica da un mese e mezzo, ha ... (ildifforme)

Nonostante il bisogno di una punta, questa arriverà molto probabilmente in estate secondo rivela La Gazzetta dello Sport. Mentre in questa finestra ... (247.libero)

Paulo Dybala in coppia con Romelu Lukaku vive un buon periodo di forma con la sua Roma, qualche cavillo contrattuale però stuzzica dei club inglesi ... (rompipallone)

...smargiassate e fandonie (la guerra in Ucraina La farà finire il giorno dopo che sarà tornato... quando migliaia di facinorosi suoi sostenitori presero d'il Campidoglio per indurre il ...Furiosi per la morte della minore, i familiari hanno preso letteralmente d'il nosocomio. ... e sono subito cominciate le manovre di rianimazione cardio - polmonare, mafine gli operatori ...Certi vizi sono duri a morire. Basti pensare all'ultima uscita di Elsa Fornero, già ministra del Lavoro del governo dei ...L'attacco del 7 ottobre scatena il conflitto con pesanti bombardamenti sulla Striscia di Gaza ...