Ascolti tv ieri | C' è Posta Per Te torna e fa record | umiliato Conti

(Di domenica 14 gennaio 2024) Glitv disabato 13 gennaio 2024 hanno fatto registrare per il debutto della nuova stagione di C'èPer Te su Canale 5 4.730.000 telespettatori, share 31%. Dal punto di vista dello share è giàalla premiere: bisogna risalire al 2002 per vedere un risultato superiore pari al 32.1%. La prima puntata della terza stagione di Tali e Quali su Rai1 ha ottenuto 2.957.000, 17.5%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Sing Rai2 FBI e FBI International Rai3 Quinta Dimensione Rete 4 I bambini della Speranza La7 In Altre Parole Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti NOVE Whitney Houston Una Voce dal Cielotvaccess prime time e preserale Canale 5 Striscia la Notizia .000, %. Rai2 TG2 Post ...