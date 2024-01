Arisa torna ad Amici | Maria | “Ti ho visto a The Voice”

Leggi su biccy

(Di domenica 14 gennaio 2024)De Filippi è una vera fan die questo glielo dimostra permettendole di fare avanti-e-indietro adin base ai suoi impegni in Rai, quando a Ballando con le Stelle, quando a TheKids. Dopo essere stata maestra di canto nel 2020,nel 2021 ha preferitore in Rai per partecipare a Ballando con le Stelle; mentre l’anno successivo nel 2022 èta ad essere un’insegnante di canto per la nuova classe di. Nel 2023, invece, ha di nuovo lasciato Canale 5 per far parte del cast di TheKids di Antonella Clerici.De Filippi però non le ha mai messo il muso, ma anzi, oggi l’ha pure invitata in qualità di giudice esterno facendole pure dei gran bei complimenti. “Ti ho seguita a The ...