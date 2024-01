Arisa torna ad Amici | Maria De Filippi si complimenta per The Voice e saluta la Clerici VIDEO

Amici 23, anticipazioni registrazione 11 gennaio . Arisa torna nel programma come giudice della gara di canto. Arrivano le anticipazioni dell’ultima ... (2anews)

Torna a Napoli il concerto della notte di Capodanno in piazza del Plebiscito , con Arisa e The Kolors . L’appuntamento rientra nel programma di eventi ... (ildenaro)

Arisa torna alla corte di Milly : il video-annuncio | GUARDA

Cresce l'attesa per la prossima puntata di Ballando con le stelle. Domani sera, su Rai 1, i concorrenti dello show scenderanno in pista per ... (iltempo)