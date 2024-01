Arcelor | in Francia l' investimento da 1 | 8 miliardi su Dunkerque

Leggi Anche Ex Ilva , si lavora all'uscita di Arcelor Mittal Leggi Anche Ex Ilva , Adolfo Urso: 'C'è l'urgenza di un intervento drastico. Nessuno degli ... (247.libero)

Mittal lascia l'ex Ilva e investe a Dunkerque in, scontro Calenda - M5s. Gli omicidi di due giovani: uno a Roma l'altro a ...L'obiettivo è ridurre il carbonio prodotto, tagliando così le emissioni industriali del Paese del 6% Il governo francese eMittal investiranno 1,8 miliardi di euro (2 miliardi di dollari) sull' acciaieria di Dunkerque per ridurre il carbonio prodotto, tagliando così le emissioni industriali del Paese del 6%. ...La notizia, data in Francia dal ministro delle finanze Bruno Le Maire, ci ha messo pochissimo ad arrivare in Italia. Il governo transalpino e la multinazionale indiana dell'accaio, ArcelorMittal, ...Gli azionisti dell’ex Ilva pronti a investire 1,8 miliardi con lo Stato francese sull’acciaieria di Dunkerque per ridurre le emissioni mentre in Italia trattano con il governo l’addio allo stabiliment ...