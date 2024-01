Apertura al prestito | il Napoli esulta | altro acquisto

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilè ancora alla ricerca di rinforzi a centrocampo: per gli azzurri si apre concretamente una pista dalla Premier League. In questo mese, con ogni probabilità, si deciderà il futuro della stagione del. I campioni d’Italia in carica, dopo una settimana di ritiro punitivo hanno risposto presente nel derby contro la Salernitana di ieri pomeriggio. La prestazione non è certamente stata positiva, ma quantomeno gli azzurri hanno dimostrato che qualcosa nella testa è cambiato e la vittoria nei minuti finali può essere realmente la scintilla che permetterà di svoltare una stagione complicatissima. Gli azzurri, nel corso del ritiro, hanno ritrovato un po’ di concentrazione. Sono stati anche abili, ieri pomeriggio, nel non farsi demoralizzare dal gol subito a metà primo tempo. Dopo una stagione in cui tutto gira male ritrovarsi sotto nel punteggio ...