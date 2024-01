Antonella Fiordelisi e l’aneddoto guardando C’è Posta per Te | “Quella volta in cui a 17 anni ho messo alla prova i miei genitori”

(Di domenica 14 gennaio 2024) È andata in onda ieri sera la prima puntata di C’èper Te, il programma di Maria De Filippi giuntosua ventisettesima edizione. Anche quest’anno, il people show più longevo della televisione italiana ha visto un susseguirsi di storie dalle mille sfaccettature. Storie che hanno emozionato, altre che hanno fatto piangere, altre ancora che hanno indignato l’opinione pubblica, comedi Luana e Rosa. Rosa e Luana, sono una mamma e una figlia che non hanno più alcun tipo di rapporto da quando la giovane donna ha confessatosua famiglia di amare una donna, Damilka. Una relazione che a Rosa non è mai andata giù, decidendo di troncare qualunque rapporto con la figlia dopo che quest’ultima si è rifiutata di scegliere fra la fidanzata e la madre. Nel corso della narrazione, Rosa ha mantenuto un ...

