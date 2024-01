Anticipazioni Beautiful dal 15 al 20 gennaio 2024 | Brooke in ansia

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ledelle puntatedal 15 al 20svelano che la guerra trae Thomas non accennerà a terminare con la Logan che continuerà a sostenere che il giovane è pericolo per il piccolo Douglas, ma nessuno vorrà crederle. Nel frattempo, a casa Forrester si presenteranno i servizi sociali e tutti si chiederanno se sia stataa chiamarli., trame dal 15 al 20ritiene Thomas pericoloso per Douglasavrà il timore che Thomas abbia cattive intenzioni e ne parlerà con Ridge e Hope, ma i due penseranno che si stia preoccupando in maniera eccessiva. Lei, però, continuerà ad essere allarmata perché ha visto Thomas usare un grosso coltello ...