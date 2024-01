Anna Falchi contro Antonio Ricci per i fuorionda di Giambruno | “Ha esagerato | c’è di mezzo una famiglia”

Leggi su tpi

(Di domenica 14 gennaio 2024)per idicriticaper aver mandato onda i famosiche vedevano protagonisti Andreae che hanno provocato la rottura tra il giornalista e la premier Giorgia Meloni. Intervistata da Vero, la conduttrice alla domanda se la presidente del Consiglio avesse fatto bene a lasciare il suo compagno, ha risposto: “Certo. Avrei fatto lo stesso. Prego, vai per la tua strada, io vado per la mia. Anche se penso che il danno più grosso non l’abbia fatto”. Secondo, infatti, il maggior responsabile è ...