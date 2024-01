Anita veggente! Ipotizza l’ingresso di un mago durante la festa a tema e poco dopo ne arriva uno

Momento di profonda riflessione per Fiordaliso al Grande Fratello che invita tutta la casa a unirsi e a mettere da parte le tensioni per vivere in pace ...Dopo l'esaltazione arrivata ieri, arriva una giornata senza medaglie agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, in chiave Italia. La chance più ghiotta er ...