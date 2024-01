Andrea Carnevale | “Papà uccise mamma…Il calcio mi ha salvato…”

(Di domenica 14 gennaio 2024)è stato un ex calciatore: Napoli e Roma due delle squadre nelle quali ha militato. Oggi è direttore della sezione scouting dell’Udinese. L’ex attaccante del Napoli di Maradona ha rilasciato, in occasione dei suoi 63 anni il 12 Gennaio, una lunga intervista al quotidiano “La Repubblica”. Costretto da bambino a diventare rapidamente uomo a causa di una tragedia familiare, negli anni 80 fa il suo ingresso nelche conta: lo scudetto con Maradona, la Nazionale di Vicini conquistata e persa per un “colpo di testa” e gli anni alla Roma. La squalifica per doping nella squadra capitolina e lo spaccio di cocaina. Da entrambi i processi uscirà assolto. Fino alla rinascita ad Udine grazie alla famiglia Pozzo e la scoperta di tanti talenti in giro per il mondo. Di seguito alcuni stralci ...

Giuseppe Antonio Perrelli per la Repubblica - Estrattipaola perego Giorni esaltanti, giorni difficili. E un giorno per cui non esistono parole. In 63 anni, compiuti il 12 gennaio,da Monte San Biagio, provincia di ......30 - Tensostruttura Area Capannoni Corso RomitaDEI BAMBINI con le maschere e animazione ...30 - per le vie cittadine GRAN SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI con conduzione animata a cura di...Archiviata l’esperienza dell’associazione Carnevale dei Ragazzi che per 50 anni e fino al ... in piazza Cavour e in piazza Andrea da Pontedera. "Una decisione in linea con ciò che stiamo portando ...Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica.