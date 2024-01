Ancora col fascismo | Bernardini de Pace sbotta | duello clamoroso con Bortone

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) E basta con "e anti". No, "sono libera perché antifascista". Il botta e risposta tra l'avvocato Annamariadee Serena, conduttrice di “Che sarà…", la trasmissione di Rai3 ha caratterizzato la puntata di sabato 13 gennaio. Si parla della commemorazione di Acca Larentia a Roma, dove un migliaio di militanti di estrema destra si è prodotta in saluti romani al grido di “Presente”. Scene che si vedono ogni anno e con ogni governo, anche di sinistra, ma che solo con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi sono state usate come arma politica contro il centrodestra (nonostante le sigle in piazza siano lontane dai partiti politici tradizionali, come Fratelli d'Italia, ma tant'è). Sarà per le polemiche abbastanza strumentali, sarà per la distanza temporale dai fatti (la ...