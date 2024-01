Ancelotti il pensionato vince ancora e in contropiede | è l’undicesimo titolo col Real Madrid

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 gennaio 2024)ilcol(eguaglia Zidane) Illa Supercoppa spagnola. Intà la stra. Quattro a uno al Barcellona in una partita senza storia. Dopo dieci minuti i Blancos sono già in vantaggio di due gol: doppietta di Vinicius junior imbeccato entrambe le volte in. Da solo, di frontea Inaki Pena, non ha perdonato. La squadra di Luis Enrique – prossima avversaria del Napoli in Champions League – può accontentarsi del possesso palla che di questi tempi è considerato quasi un premio della critica. Accorcia anche le distanze con Lewandowski ma l’illusione dura lo spazio ...