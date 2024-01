Amici | cosa è accaduto nella nuova puntata | la classifica canto e ballo

(Di domenica 14 gennaio 2024), domenica 14 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento con il pomeridiano: ecco cos’è, nel corso delladi domenica 14 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento col pomeridiano del talent show. Arisa è stata la giudice della gara di, mentre per la garaè stata giudicata da Samanta Togni ed Anbeta Toromani. I due ballerini Giovanni e Kumo si trovavano in sfida, ma entrambi hanno vinto le sfide battendo gli sfidanti, Giorgia ed Alessandro. Martina incanta lo studio ed Arisa cantando “Luce” di Marco Mengoni. Arisa dopo l’esibizione commenta: “Mi hai fatto male cara, mi hai dato a sberle”. Leggi anche –> Luca Onestini torna in Spagna: è un nuovo concorrente del Grande Fratello Duo Eccoè emerso… La ...

Amici , questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento col talent show: ecco cosa è emerso Amici , dal lunedì al venerdì su Canale 5 va in ... (361magazine)

Mi hanno scritto su Messenger perché siamosu Facebook. 'Dobbiamo parlarti, dobbiamo ... 'Che ci faceva mio figlio alle tre di notte qui, alle tre Non è unanormale' ha aggiunto il padre, ......proprio ai tempi di. Sangiovanni l'ha pensata come "una lettera d'addio struggente, malinconica", oltre che come la chiusura di un capitolo che i fan avrebbero voluto non finisse mai. "...Amici, domenica 14 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento con il pomeridiano: ecco cos'è accaduto nella puntata ...Maria De Filippi ha accolto calorosamente Arisa, coach di canto nella scorsa stagione. E ha dichiarato apertamente di aver seguito il programma Rai di Antonella Clerici. «Ti ho seguita a The Voice, mi ...