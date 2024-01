Amici | Anna Pettinelli e Rudy Zerbi discutono animatamente | «Essere definito pesante da te è il massimo»

Scoppia una lite traPettinelli e Lorella Cuccarini sul giudizio. Per la prima Sarah fa troppi ... Leggi Anche '2023', Gaia in crisi: 'Non riesco a esprimermi al meglio' Gli inediti Vengono ...Sarà servito questo a far fare un passo indietro adOvviamente no. E' scontro tra le due docenti di23 Così come accade spesso ormai da mesi anche nella puntata di oggi c'è stato un nuovo ...Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) Anna Pettinelli, quindi, ha risposto a Rudy Zerbi dicendo: «Basta sei pesante, perché non dovrei cambiare idea su di lei».Cosa è successo nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 14 gennaio, da un silenzio che fa rumore a uno scontro durissimo ...