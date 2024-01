Amici 23 | puntata del 14 01 23 | Kumo e Giovanni Tesse vincono la sfida | Dustin Taylor primo nella gara improvvisazione

Leggi su isaechia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Si è appena conclusa la quindicesimadel pomeridiano di23, il talent show condotto da Maria De Filippi che vede la presenza in studio dei tre insegnanti di canto, ovvero Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e di ballo, alias Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. A loro spetta l’arduo compito di aiutare e difendere i ragazzi nel loro percorso verso il serale, ma anche eliminarli nel caso in cui capiscano che non sono ancora pronti per affrontare un simile impegno. Dopo l’abbandono di Mew e Matthew, per motivi personali, la vitascuola ha ripreso a scorrere come al solito e i ragazzi ancora insi sono preparati per affrontare le consuete sfide settimanali e le gare di canto e ballo al cospetto di una giuria esterna, pronta a valutare le loro performance. Questa ...