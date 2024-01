Amici 23 | commenti a caldo 14 01 2024

Le piaceva dipingere, come ricordano glie il suo fidanzato Alessandro, ha sempre avuto una ...da ...I due sono moltoe Francesco ha sempre fatto il tifo per lui quando veniva nella Capitale per ... Leggi iNews as roma: tutte le notizie 13 gennaio 2024Arisa è tornata ad Amici in una nuova veste, quella di giudice. Per l’occasione ha stravolto il suo stile, apparendo in una versione insolitamente sobria: ecco il look.Maria De Filippi è anche oggi la protagonista indiscussa dello speciale domenicale di Amici. Cosa ha indossato sul palco È andata “in bianco” ma non ha rinunciato a un tocco griffato.