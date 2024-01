Amici 2023 | nessun eliminato | Kumo e Giovanni vincono la sfida e restano nella scuola

Leggi Anche Ad 'Amici' Ayle entra in crisi: 'Non sono adatto a stare sul palco' La crisi di Mathew Il cantante Matthew , Matteo Rota, era entrato in ... (247.libero)

Leggi Anche '', Mew e Matthew lasciano la scuola I banchi vuoti Dopo l'uscita a sorpresa di Mew e Matthew tutti gli occhi sono puntati su Maria De Filippi in attesa di una spiegazione e di ...... Sangiovanni dedica alla ex fidanzata Giulia Stabile , conosciuta proprio ai tempi di. ... aveva detto Giulia nel giugno del, confermando tra le righe le indiscrezioni che non la vedevano ...Dopo essere apparso a dicembre in una veste nuova, mentre fuma marijuana e parla di sintomi post traumatici, il cantante torna a Sanremo con una ballata dedicata a un amore interrotto (il suo) ...AMICI 2023-2024 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 14 gennaio 2024, alle ore 14 su Canale 5 Nel corso della puntata, registrata nei giorni ...