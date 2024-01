Amalia dei Paesi Bassi | il suo cuore batte per un principe?

... Leonor di Spagna, Elizabeth del Belgio, Catherinad'Olanda, Ingrid di Norvegia e Victoria di Svezia. Anche se nel frattempo la contatroni vede con scettro e corona sette re, un granduca ...In Vico Scassacocchi si trova la casaprotagonisti: Don Gennaro Jovene (Massimiliano Gallo) e la moglie(Vanessa Scalera). Ma il vico viene citato anche nel film originale 'Napoli ...La divulgazione nel sabato sera di Rai 3 non si ferma. Dopo Italic – Carattere italiano di Giorgio Zanchini, Macondo di Camila Raznovich e Sapiens di Mario Tozzi, si rinnova l’appuntamento con Quinta ...Un manifesto politico di grandi dimensioni con la firma in calce di Gioacchino Napoleone, re delle Due Sicilie, datato maggio 1811. Un giornale del viaggio da Napoli a Madrid di Francesco I e ...