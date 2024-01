Altro che aiutini | il Napoli è la squadra più penalizzata dagli arbitri | Il dossier

Leggi su napolipiu

(Di domenica 14 gennaio 2024) Polemiche di Iervolino contro glidopo-Salernitana, ma in realtà è laazzurra la più danneggiata da errori e sviste arbitrali in questa Serie A. Non si placano le polemiche in casa Salernitana dopo la sconfitta per 2-1 contro il. Il patron Danilo Iervolino se l’è presa con gli, accusandoli di aver favorito gli azzurri. In realtà i numeri raccontano una storia ben diversa: ilè lapiùdalle direzioni arbitrali in questa Serie A. Sono diversi gli episodi dubbi che hanno danneggiato il: rigori non concessi, mancate espulsioni agli avversari, gol irregolari convalidati. Contro Inter, Atalanta, Juventus e Roma il club azzurro è stato chiaramente svantaggiato da errori ...