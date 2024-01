Alien | la serie tv di Noah Hawley non sarà collegata a Prometheus e alla sua tecnologia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lo showrunner di Fargoguida di unatv prequel di, che non, ha svelato in una recente intervista con The Hollywood Reporter. Il regista non farà riferimentistoria e all’estetica tecnologica di Promeheus (2012) e: Covenant (2017) e ha spiegato che ne ha già discusso con Ridley Scott. Ricordiamo che i film avevano introdotto un controverso retroscena secondo il quale glii erano stati prodotti come arma biologica da una misteriosa razza soprannominata Gli Ingegneri. Michael Fassbender in: Covenant (20th Century Fox)“Io e Ridley abbiamo parlato di questo – e di molti, molti elementi della ...

