Alex Vinatzer si desta ed è 4° a Wengen nella prima manche! Sala vicinissimo al podio | norvegesi davanti

... tutti a caccia di un buon risultato per cercare di invertire il trend negativo: Stefano Gross , Tobias Kastlunger , Simon Maurberger , Giuliano Razzoli , Tommaso Sala , Hans Vaccari eQuarto appuntamento stagionale di specialità e le speranze degli azzurri, in grave difficoltà, sono affidate a Tommaso Sala, bib 13, e, bib 17, poi via via gli altri rappresentanti del ...Poi due squilli azzurri: E' il giorno del ritorno tra i migliori di Alex Vinatzer, 4° a 73/100 e mai così bene in questa stagione in slalom, dopo i progressi mostrati in gigante. Al quinto posto c'è ...Atle Lie McGrath mette in pista una gran prima manche nello slalom di Wengen e chiude con il tempo di 5367, precedendo il compagno di squadra Henrik Kristoffersen di 36 centesimi. Al terzo posto si i ...