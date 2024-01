Alberobello | gatto annegato nella fontana in cui è stato buttato con un calcio | no all’odio web Insulti a chi è stato ma anche a chi ne ha le stesse iniziali Il giudizio spetta solo alla magistratura

(Di domenica 14 gennaio 2024) Di seguito: AGGIORNAMENTO. VI CHIEDO CORTESEMENTE DI NON SPROFONDARE NELL’ODIO, CHI HA COMMESSO IL REATO NE RISPONDERÀ PERSONALMENTE, ABBIAMO OVVIAMENTE DENUNCIATO L’ACCADUTO, MA CORTESEMENTE SARANNO LE AUTORITÀ A VEDERSEL , QUALSIASI ATTO DI ODIO È INGIUSTIFICABILE, L’ATTO COMMESSO VERRÀ PUNITO DA CHI È IL RESPONSABILE. VI RINGRAZIO PER IL SUPPORTO, VOGLIAMOCHE QUESTE COSE NON ACCADANO PIÙ, E CHE CHI HA FATTO QUESTO GESTO, CAPISCA L’ENORME SBAGLIO CHE HA COMMESSO. ATTENZIONE Orrore ad(in Puglia) questa RAGAZZA (noi mettiamo le, ndr.) ha ucciso questo(GREY) di colonia che era accudito da Catia Bianco proprietaria del bar sotto al Comune. Ilnon stava molto bene e la Signora Catia lo accudiva personalmente. Qualche giorno fa ha visto sul social ISTANGRAM queste ...

