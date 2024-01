Adolescenti armati rapinavano cellulari a coetanei | hanno 14 e 15 anni

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTre, di età compresa tra i 14 e i 15dei loro. Sono stati identificati dai carabinieri della stazione di Casoria, chedato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa emessa dal gip del tribunale per i Minorenni di Napoli. Sono accusati, in concorso, di rapina aggravata per tre differenti episodi avvenuti lo scorso ottobre a Casoria e Frattamaggiore. I tre ragazzi, a bordo di uno scooter (risultato poi di proprietà del nonno di uno di loro), avrebbero avvicinato le vittime in strada e, sotto la minaccia di un coltello, si sarebbero fatti consegnare i loro telefoniper poi fuggire. La dinamica, testimoniata dalle immagini di videosorveglianza ...

Tre adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, rapinavano coetanei dei loro cellulari. Sono stati identificati dai carabinieri della stazione di Casoria, che hanno dato esecuzione ...In aumento i casi segnalati in tutto il territorio: "Ora abbia paura ad uscire". La nostra cronista ha incontrato i teenagers presi di mira dai loro coetanei.