Addio Enzo Moscato | il drammaturgo che fu direttore artistico di Città Spettacolo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoade attore, che scompare a 75 anni,dopo una lunga malattia. E’ stato uno dei principali protagonisti della drammaturgia post eduardiana. Ha partecipato anche a diversi film, a partire da “Morte di un matematico napoletano” di Mario Martone, premiato alla 49ma mostra cinematografica di Venezia. Con lui, Toni Servillo e con tutti gli esponenti di Teatri Uniti ha lavorato in diversi spettacoli, da Partitura” (1988), ispirato ai giorni napoletani di Leopardi, a “Rasoi”, suoteatrale poi diventato film. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il mondo della moda è in lutto e piange la scomparsa di Lorenzo Riva . Il “ sarto della sposa ”, così come amava definirsi, anche nell’ultima ... (velvetmag)

Enzo Raiola ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan e l'approdo al PSG (pianetamilan)

È così che il mondo del teatro oggi vive un grande lutto per la scomparsa diMoscato , drammaturgo e icona della Napoli del dopo Eduardo, che perde con lui una delle voci più intense ed amate. ...Nel 1990 aveva creato la Compagnia TeatraleMoscato, di cui era direttore artistico, con cui ha realizzato di importanti allestimenti: 'Compleanno', 'Ritornanti', 'Modo Minore', 'Raccogliere & ...In Sala Assoli, nei Quartieri Spagnoli dove era nato prima lui e poi il suo teatro, era previsto fino a oggi il sentito omaggio che Casa del contemporaneo e tutto il mondo del teatro, soprattutto ...Il drammaturgo, regista e attore Enzo Moscato, capofila della Nuova Drammaturgia Napoletana, quella nata dopo Eduardo De Filippo, è morto all’età di 75 anni in seguito a una lunga malattia. Con un tea ...