Addio al Grand Hotel Imperial | tristezza a Levico | che fine fa il rifugio di Sissi

(Di domenica 14 gennaio 2024) Passeggiando lungo i viali e tra gli alberi del parco, tra le aiuole del giardino, si poteva cedere all'illusione di veder apparire, da una svolta del sentiero o china su un cespuglio, l'esile figura dell'imperatrice. Di lei, di, il cui mito non teme il passare del tempo e sembra non sbiadire mai. E, che del viaggio aveva fatto una delle sue ragioni di vita, per non dire una delle sue ossessioni, era stata anche qui, lungo le sponde del lago di, incantevole angolo del Trentino che ai suoi tempi faceva parte del suo impero, quello austro-ungarico. O meglio, dell'impero del marito, Francesco Giuseppe; quel matrimonio l'aveva destinata dunque a diventare una protagonista della Storia e poi di essere consegnata al mito., quando andava a– ci andava spesso e per lunghi ...

Oggi i reperti tornano al Parco e, dato il successo della Mostra, questo non sarà unma un ... uno dei primi musei archeologici al mondo, meta delTour da tutta Europa. Successivamente, dal ...Io non avevo ancora firmato per la Roma e guardai il suoin tv, è stato emozionante". Sulla ... Daniele (De Rossi ndr) è un "tresMonsieur" come diciamo qui, un grandissimo uomo! Giocavamo ...La principale novità che ha caratterizzato l'inizio del 2024 in Formula 1 è stato l'addio tra la Haas e Guenther Steiner. Il manager meranese è stato sollevato dal suo incarico di team principal della ...PISTOIA In questa foto che ci ha inviato la nipote Lucia, Fabrizio Mazzoncini stava partecipando a una delle iniziative più imponenti... In questa foto che ci ha inviato la nipote Lucia, Fabrizio ...