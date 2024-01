Abruzzo | valanga travolge 5 escursionisti nell' aquilano | un morto

(Di domenica 14 gennaio 2024) Uno scialpinista ètravolto da unasul monte Sirente, nel Comune di Secinaro, in provincia dell'Aquila. A chiamare i soccorsi i compagni di gita della vittima. Sul posto poco dopo le 16 è stato subito inviato l’Elisoccorso. Il tecnico del Cnsas presente a bordo, una volta verricellato sul punto ha individuato subito il travolto ma purtroppo le condizioni sono apparse da subito critiche e il medico presente a bordo dell’elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

