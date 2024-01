A un certo punto non ci si riconosce più

(Di domenica 14 gennaio 2024) Vincenzo Calafiore Arte,Comunicazione, Cultura Udine 15 gennaio 2024 “ Esiste la possibilità di due persone che sono in grado di “incontrarsi” proprio perché resteranno sempre e comunque due esseri separati. E c’è la possibilità di vivere un” amore nuovo” proprio perché uno dei due ,o tutti e due lo portano prima fuori e dopo lo ricercano dentro di sé, perché insieme esplorano l’infinito. L’amore, il vero amore necessita della libertà, da non confondersi con la menefreganza! In coppia si è comunque di più di due, la relazione è il terzo, l’amore.” I miti greci sono un oceano per varie discipline tra le quali la storia, la filosofia, la letteratura, la pittura e la scultura. Partendo dai alcuni miti greci vorrei parlare dell’amore ai tempi dell’antica Grecia e di oggi. Cosa è l’amore? Una delle tante domande che spesso ci si pone, o poniamo per avere chiarimenti ...

... non indugiare oltre e prosegui la lettura di questa guida, sonoche riuscirai a inoltrare i ... A questoverrai reindirizzato al sito dell'INPS e potrai operare tramite il tuo profilo. A ...... abbiamo colto l'opportunità per mettere aquello che per noi era in tutto e per tutto un ... e sicuramente non è facile per noi immaginare un futuro senza "Bellosguardo",è che cercheremo ...L'attore si commuove a Verissimo Intervista toccante quella che l'attore ha rilasciato oggi nel talk del weekend pomeriggio di Canale5. Arrivato in studio ...In Tribunale per la revisione del processo: «Olindo e Rosa sono innocenti». Dopo la morte di figlio e moglie si consolò in fretta: dallo spaccio, alla nuova vita sul carro Mora-Corona: «Potenti mi han ...