A Taiwan vince la continuità Voto più forte delle minacce di Pechino

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 14 gennaio 2024) Alle elezioni presidenziali nella Repubblica di Cina-ha vinto con il 40 per cento dei voti il candidato favorito, il già vicepresidente Lai Ching-te, che porta con sé alla vittoria come sua vicepresidente la signora Bi-khim Hsiai (ex rappresentante dell’Ufficio dinegli Stati Uniti). Secondo Hou You-yi, del partito conservatore Kuomintang (KMT), con il 33 per cento dei consensi e terzo il 64enne Ko Wen-je, fondatore del nuovo arrivato Partito Popolare di. Diversa la distribuzione dei 113 seggi del Parlamento, dove il KMT strappa la maggioranza relativa (52 seggi contro i 51 del partito del partito del nuovo presidente), mentre Ko si ferma a 8. Negli ultimi giorni la campagna elettorale era stata presentata come una scelta tra “guerra e pace” o “democrazia e autocrazia”. Oggi la nazione insulare di 24 milioni ...