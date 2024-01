A Giugliano è morta una bimba di 6 anni | la sua vita vale meno perché Rom?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una bambina di 6folgorata. Si chiamava Michelle. Viveva nel campodi Ponte Riccio. Ha toccato dei cavi di corrente scoperti e il suo cuoricino ha smesso di battere. Dopo la sua morte, la sua famiglia, in ospedale, ha dato in escandescenze. La polizia presente sul posto ha subito sedato gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una bambina di 6 anni èfolgorata dopo aver toccato alcuni cavi elettrici all'interno del campo rom di via Carrafiello a, in provincia di Napoli. La piccola è stata subito trasportata all'ospedale San ...Intorno alle ore 15 di oggi, la bimba folgorata sarebbe arrivata giàall'ospedale San Giuliano diin Campania, dal vicino campo Rom che sorge in località Ponte Riccio. Secondo quanto ...Bimba muore folgorata, tragedia al campo rom: assalto dei parenti in ospedale Pomeriggio ad alta tensione al pronto soccorso del San Giuliano a Giugliano… Leggi ...Le ipotesi sulla morte della piccola, la ricostruzione dell'assalto al pronto soccorso avvenuto in seguito all'arrivo della vittima già priva di vita ...