9-1-1 e 9-1-1 | Lone Star stasera su Rai 2 | trama e cast degli episodi del 14 gennaio

(Di domenica 14 gennaio 2024)su Rai 2 vanno in onda le nuove puntate della quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione di 9-1-1:, ecco le trame e i protagonistidel 1414, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovidella quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione di 9-1-1. Le serie fanno parte del franchise 9-1-1 e sono già disponibili in Italia sulla piattaforma streaming Disney+. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera. 9-1-1 Serie drammatica che esplora il mondo frenetico e pericoloso della polizia, paramedici e vigili del fuoco che si ritrovano ad affrontare le situazioni più spaventose e scioccanti, ...

Lisci, ricci, raccolti o lasciati sciolti… L'importante è che siano belli, forti, luminosi e sani. Ecco i trattamenti da fare in salone per sfoggiare ... (vanityfair)

Al via 911 5 e 911 Lone Star 3. Le due serie action tornano in onda su Rai2 con le rispettive nuove stagioni. Entrambe le serie sono state create da ... (optimagazine)

Stasera 14 gennaio, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di 9 - 1 - 1 e della terza stagione di 9 - 1 - 1. Le serie fanno parte del franchise 9 - 1 - 1 e sono già disponibili in Italia sulla piattaforma streaming Disney+. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera. ......quasi più commedia quella dietro Totally Killer di Nahnatchka Khan con protagonista l'exdi ... nel 2011, all'omonima pellicola diretta daScherfig. Nonostante le differenze caratteriali, e le ...Questa sera, su Rai 2, vanno in onda due nuovi capitoli del franchise 9-1-1con la quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione dello spin-off 9-1-1: Lone Star. Ecco le trame e i protagonisti degli ...A partire dal 7 gennaio, Rai 2 presenterà in prima serata la quinta stagione della serie "911", seguita dalla terza stagione dello spin-off "911 Lone ...