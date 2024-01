4 miliardi di persone andranno a votare nel 2024 | un rischio mondiale

(Di domenica 14 gennaio 2024) 76 nazioni al voto, ilsi appresta a essere l’anno “più elettorale” di sempre e potrebbe anche cambiare la storia del mondo L’anno appena iniziato, come lo ha definito il Guardian “il Super Bowl della democrazia”, si preannuncia come foriero di cambiamenti, se non altro stando al numero di paesi nel mondo in cui si voterà. Infatti, più di 4di, cioè oltre la metà della popolazione, saranno chiamate a esprimere un voto. Tra elezioni nazionali, comunitarie e locali le urne saranno aperte in 76 paesi, pari al 51% della popolazione. “Per definire la strada da percorrere, è il voto libero che decide. Non rispondere a un sondaggio, o stare sui social. Perché la democrazia è fatta di esercizio di libertà”: sono parole del Presidente della Repubblica Mattarella che nel ...

... ma in prigione per aver condannato la guerra che conda così tantea un destino ignominioso.Biden ha riportato a casa cinque nostri compatrioti detenuti in Iran pagando 6di dollari ...... abbiamo aumentato le risorse, come mai avvenuto in passato, con oltre 11nel triennio per ... e più ingenerale i camici bianchi, sono alleati dei pazienti: si prendono cura dellee non ...Ritorno a Riad 7 anni dopo: il Paese è irriconoscibile: la sensazione diffusa che «il futuro è qui», come a Pechino 20 anni fa; la memoria imperiale e la democrazia fuori dall’orizzonte; la fragilità ...Democrazia vs dispotismo, come comprendere gli eventi non sarebbe più corretto dire imperi vecchi e nuovi in lotta tra di loro