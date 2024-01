23 gennaio 2024 | 80 anni dalla morte di Munch

La lotta per un posto nelle coppe europee incrocia quella per la salvezza nel posticipo della diciassettesima giornata del campionato portoghese. Il ... (infobetting)

Report : anticipazioni della puntata , in onda stasera 14 gennaio 2024 su Rai 3 Questa sera, domenica 14 gennaio 2024 , va in onda in prima serata una ... (tpi)

In Trentino Alto Adige sono morti quattro tra escursionisti e scialpinisti, mentre uno scialpinista è deceduto a metàin Valle d'Aosta. Davanti a questi numeri, diventa fondamentale ricordare ...Nel frattempo, Fratelli d'Italia - che ha convocato un tavolo per il 18per "condividere le dovute considerazioni a valle della votazione" - si è espresso contrario alla proposta di legge ...Il Commissario Montalbano, la trama dell'episodio La vampa d'agosto in onda stasera, domenica 14 gennaio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 ...La vampa d'agosto: il cast Commissario Montalbano. Attori e personaggi dell'episdio in onda oggi, 14 gennaio 2024, alle 21,25 su Rai 1 ...