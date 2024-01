16enne morta assiderata a San Candido | cellulare scaricato dal freddo

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Era scarico ildellaper assideramento nei boschi di San, in Alto Adige. E’ quanto rivela il Corriere dell’Alto Adige spiegando che è stato impossibile geolocalizzarla durante le ricerche poiché ilè statodal grande. La turista tedesca era uscita alle 7 di mattina lasciando un biglietto ai genitori per una passeggiata con abiti troppo leggeri per le temperature così rigide. Quando i genitori non l’hanno vista rientrare hanno allertato i soccorsi. La ragazza è stata poi trovatain una zona impervia, seppur non lontana da un sentiero a 1.450 metri di quota nella frazione di Monte Sandell’omonimo comune dell’Alta Pusteria. L’esame autoptico ha ...

