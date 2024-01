14enne ucciso a Roma | sentiti amici | parenti e testimoni | verifiche su versione del patrigno

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) –continueranno a esserein caserma a Frascati anche nella giornata di oggi 14 gennaio per fare luce sull’omicidio di Alexandru Ivan, ilnella notte tra venerdì e sabato scorsi a Pantano a colpi di arma da fuoco. In particolare si cercano riscontri anche sulladel compagno della madre, vero obiettivo dell’agguato, secondo gli investigatori. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Frascati vanno avanti a ritmo serratissimo. Secondo la ricostruzione fatta dal compagno della madre di Alexandru, c’era stata una lite in un bar con due persone ”perché quei due erano prepotenti”. Più tardi questi lo avrebbero contattato via social per dargli un appuntamento di chiarimento. Appuntamento al ...

Parenti, amici e testimoni continueranno a essere sentiti in caserma a Frascati anche nella giornata di oggi 14 gennaio per fare luce sull'omicidio di Alexandru Ivan, ilnella notte tra venerdì e sabato scorsi a Pantano a colpi di arma da fuoco. In particolare si cercano riscontri anche sulla versione del compagno della madre, vero obiettivo dell'...Così in un'intervista a 'La Stampa' Tiberiu, 28 anni, romeno con precedenti per spaccio, compagno della mamma di Alexandru, ila Roma la notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio. ...A RaiNews24 parla il padre del 14enne ucciso nel parcheggio della metro a Roma: "Mio figlio era un bravo ragazzo, andava bene a scuola: il colpevole deve pagare" ...Proseguono le indagini per far luce sulla morte, a Roma, del 14enne Alexandru Ivan, ucciso a colpi di arma da fuoco. "Sin da ieri mattina, in maniera ...