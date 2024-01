14enne ucciso a Roma | il patrigno | “Spari da una Ford bianca | mi è morto tra le braccia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 14 gennaio 2024) L'uomo ricostruisce i momenti prima dell'agguato: "Una lite al bar, poi mi hanno dato appuntamento per un chiarimento" ''Alexandru non era tanto lontano da me, a un certo punto si è accasciato e io mi sono spaventato a morte perché quelli avevano sparato dalla macchina senza scendere''. Così in un'intervista a 'La Stampa' Tiberiu, 28