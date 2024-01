100 giorni di guerra a Gaza – Omicidi mirati come dopo Monaco ’72 e scontri a bassa intensità con Hezbollah | così Israele prepara la fase 2

(Di domenica 14 gennaio 2024) Centodi bombardamenti aerei, avanzate dei mezzi corazzati e della fanteria delle Idf hanno prodotto finora una inimmaginabile devastazione nella Striscia di, nonché la morte di oltre 23mila persone. Tra di esse figurano solo pochi membri di spicco delle Brigate Izzedine al Qassam (il braccio armato di Hamas) e nessuno delle Brigate al Quds (quello del Jihad islamico) che anzi duefa ha annunciato anche la creazione di un nuovo battaglione in Cisgiordania, denominato Balata, dal nome di un campo profughi nei pressi di Nablus, oggetto di frequenti attacchi dei coloni provenienti dai vicini insediamenti illegali. In questi ultimil’Esercito israeliano ha ritirato le proprie truppe da Jabalia, Beit Hanoun, Beit Lahiya e Tel Hawa, cioè da quasi tutta la zona nord della Striscia, sia per ...

La ROH fatica. Final Battle , PPV in programma il 15 dicembre nella periferia di Dallas, non sta praticamente vendendo biglietti . Il dato, ad ... (zonawrestling)

Tel Aviv , 13 gen. (Adnkronos) - Circa 120.000 persone si sono radunate a Tel Aviv per partecipare alla manifestazione per i 100 giorni della guerra ... (liberoquotidiano)

... gli stipendi di colf e badanti e il pagamento di infermieri a domicilio), fino a 2.euro all'... Permessi e congedi lavorativi La legge 104 consente di ottenere 3di permesso al mese , ...Però quel distacco di 1.92 dagli extraterrestri Marco Odermatt, alla sua seconda vittoria anche in discesa in pochi, e di Cyprien Sarrazin (59/), nasconde un'ombra. La tappa di Wengen 2024 ...L’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato che Israele ha mancato di rispettare il diritto umanitario internazionale ...In occasione dei 100 giorni di guerra è iniziata una manifestazione di 24 ore per chiedere il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas ...