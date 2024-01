Ziliani | “Serie A col verme | torneo malato la Juve impunita e favorita anche dagli arbitri”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Peril campionato è tecnicamente decaduto:ntusnonostante gli illeciti e fine del miracolo Napoli con Spalletti. Critichea DAZN. Secondo Paoloil campionato diA 2023-24 è ormai tecnicamente decaduto e, irriconoscibile rispetto a quello della passata stagione per tre precisi motivi.e il Casontus In primis l’impunità con cui lantus, nonostante gli illeciti commessi, si ritrova incredibilmente in lotta per lo scudetto,. Un club che in un contesto serio sarebbe stato retrocesso, e che invece è stato di fatto amnistiato dai vertici. “Il campionato si sta ...

Un gol in offside nonostante inA sia attivo, da qualche tempo, il fuorigioco semiautomatico Su Substackspiega come e in che modo la tecnologia non metta al riparo dagli errori. ...Duro attacco agli arbitri da parte di Paolodopo l'ultima giornata diA. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive sui suoi canlali social Premesso che il gol di Arnautovic con cui l'Inter è andata in vantaggio a Marassi in ...Per Ziliani il campionato è tecnicamente decaduto: Juventus impunita nonostante gli illeciti. Critiche anche a DAZN.Il giornalista sportivo Paolo Ziliani si è lasciato andare ad un duro attacco su X nei confronti del tecnico della Roma.