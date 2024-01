Zeman punge la Juve Next Gen | “due gol in fuorigioco | si deve salvare…”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Zdeneknon è mai banale e nel mirino del tecnico è finita la…ntusGen. Il Pescara si prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie C contro il Perugia e l’allenatore si è soffermato sulla sconfitta 4-3 della scorsa giornata contro lantusGen. L’allenatore non si è risparmiato e nel mirino sono finite le decisioni arbitrali del direttore di gara: “il primo tempo è stato giocato molto bene, e anche il secondo è stato discreto. Poi prendiamo due gol ine 5 ammonizioni, così diventa difficile. Anche perché lantusGen sisalvare”, sono le dichiarazioni dell’allenatore del Pescara che hanno scatenato il caos.

Ed Erald Labi: ", più parole contro la Juventus che punti in serie A". "I risultati della Roma non riflettono il gioco di Mourinho". Altra questione calda, l'andamento in campionato della ..., grande maestro nel lanciare giovani giocatori,Mourinho proprio su questo aspetto. Se è vero che lo Special One sta lanciando alcuni giovani, è anche vero che non li fa giocare davvero:Zdenek Zeman contro la Juventus, nuovo capitolo. A margine della conferenza stampa di questa mattina (in anticipo rispetto al consueto programma) per presentare la gara di lunedì con il Perugia, il te ...Tegola importante per l'Empoli in vista del match delle ore 18 contro l'Hellas. Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli dovrà rinunciare all'ultimo minuto a Ciccio Caputo per un problema alla caviglia ...