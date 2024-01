Zaia accende il Panevin | tradizionale pira propiziatoria del nuovo anno | a Godega di Sant' Urbano

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Veneto, 13 gennaio 2024 "Continua l'antica tradizione del #anche in Via Zoncè a Bibano didi(TV). Grazie a tutti volontari che in questi giorni hlavorato duramente per l'organizzazione di questa serata e a tutti i partecipanti!". Così Lucasui social, postando il vide dell'accensione della. Nelle campagne venete è ancora viva la tradizione delle pire di fuoco, chiamate anche foghère, ossia grandi falò propiziatori. Mentre bruciano, infatti, in base all'orientamento di fumo e faville si traggono previsioni sul. Fonte video:Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev