‘YoRHa | Assalto a Pearl Harbor’ | un evento a Milano per l’uscita del manga

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’universo narrativo di Nier:Automata si arricchisce con la serie YoRHa:Harbor – Una storia di NieR: Automata. Dopodella serie anime su Crunchyroll, arriva (dal 31 gennaio per J-POP) una nuova storia ambientata nello stesso mondo post-apocalittico qualche tempo prima degli eventi narrati dal gioco. La storia è scritta e supervisionata dallo stesso Yoko Taro, creatore del celebre videogioco, con i disegni di Megumu Soramichi. In un futuro molto lontano, invasori provenienti da un altro mondo attaccano la Terra con un nuovo tipo di armi, le biomacchine. Annichilita da questa minaccia, l’umanità è costretta a lasciare il pianeta e a rifugiarsi sulla Luna, da dove sviluppa soldati androidi che portano avanti una sanguinosa battaglia. Corre l’anno 11941. Per uscire dallo stallo nasce una ...