Yemen | nuovo raid Usa contro Houthi Turchia bombarda ‘obiettivi terroristici’ in Iraq e Siria

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno condotto nuovii milizianinelloall’alba colpendo una postazione radar. L’attacco è stato effettuato dalla nave da guerra statunitense USS Carney utilizzando missili Tomahawk, ha affermato il Comando Centrale degli Stati Uniti. Si trattato di “un’azione successivauno specifico obiettivo militare associato agli attacchi effettuati il 12 gennaio, progettato per ridurre la capacità deglidi attaccare navi marittime, comprese le navi commerciali”, ha affermato il Centcom in una nota. Ihanno colpito la capitale Sana’a, sostiene la televisione al-Masirah gestita dagli. “Il nemico anglo-americano sta prendendo di mira la capitale Sana’a con una serie di attacchi ...

