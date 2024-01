Yemen | nuovo raid Usa contro gli Houthi La Russia | «Un’aggressione ingiustificata»

(Di sabato 13 gennaio 2024) Stanotte 13 gennaio gli Stati Uniti hanno lanciato un altrole forzedellodopo quello di ieri. Alcuni funzionari Usa hanno detto all’agenzia di stampa Reuters che l’obiettivo è stato un sito radar. L’infrastruttura viene definita un obiettivo chiave per fermare gli attacchi nel Mar Ross. Ieri Joe Biden aveva avvertito della possibilità di nuovise glinon avessero fermato gli attacchile navi mercantili e militari nella zona. I testimoni hanno confermato le esplosioni nella basi militari vicino agli aeroporti della capitale Sana’a e nella terza città dello, Taiz. Oltre agli attacchi al principale portoita nel Mar Rosso, Hodeidah, e in alcuni siti militari lungo la costa di ...

