Xavi | «Firmerei per vincere senza merito? Non è mai successo | anzi a volte capita il contrario»

(Di sabato 13 gennaio 2024)Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa a proposito del “Superclassico”, la finale di Supercoppa con il Real Madrid di Ancelotti. Come affronta la finale la squadra? «Come puoi immaginare, è molto motivata ed emozionata. Questo è lo scenario ideale per un calciatore. Giocare una finale di Supercoppa in un “Classico” è uno scenario imbattibile. Dobbiamo provare a fare la partita giocata l’anno scorso. Imporre la nostra personalità e dominare con il possesso palla. Penso che dobbiamo essere onesti e ammettere di essere un po’ meno in forma del Real Madrid, ma è una finale ed è al 50%. Non puoi mai prevedere cosa accadrà. Siamo nel posto ideale, dove volevamo, la prima finale della stagione». Lo stesso Ancelotti ha lasciato intendere che si potrebbe tornare tra i quattro centrocampisti. Hai preso questa decisione e dipende dal fatto che ...

