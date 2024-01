WWE | Possibile infortunio per Cora Jade durante un Live Event di NXT

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 gennaio 2024) Come vi abbiamo riportato, c’è stata preoccupazione ieri notte a SmackDown per Austin Theory e Carmelo Hayes con il loro match che è stato fermato dall’arbitro. Fortunatamente la WWE ha poi confermato che i due stanno bene e si riprenderanno presto. Sempre nella giornata di ieri, pare che anche per la star di NXTabbia riportato unnel corso di unproblema al ginocchio Problemi fisici anche perimpegnata nella serata di ieri in undi NXT. Al momento non ci sono grandi certezze, ma si teme unal ginocchio.era impegnata nel mainin un match contro la campionessa Lyra ...