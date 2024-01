WWE | Nuovo nome per la fazione di Kross e gli AoP

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 gennaio 2024) La scorsa notte a Smackdown abbiamo assistito alla risposta di Bobby Lashley e i suoi Street Profits all’infido attacco subito settimana scorsa, per mano di Karrione i suoi “nuovi” sodali. Quest’ultimo da un paio di settimane si lascia affiancare dagli AoP e dallo storico manager dei Road Warriors, Paul Hellering. Questa nuovacreatasi in seno a Smackdown ha subito preso di mira la stable di Lashley, indirizzando a loro una delle più vili aggressioni messe in atto negli ultimi mesi. Così come i latini recitavano “nemo me impune lacessit”, così il colosso Lashley e i suoi accoliti hanno dichiarato guerra aperta ai loro avversari per quanto da loro subito settimana scorsa. V per Vendetta È pure vero che il gruppo di Bobby Lashley, Ford ed Angelo Dawkins non sono stati fuori nei loro intenti sin dall’inizio, mostrandosi alle ...